Galatasaray'ın Avrupa'da '100'ü gülmüyor

Avrupa kupalarında toplam 99 galibiyeti bulunan Galatasaray Futbol Takımı, son 10 maçta kazanamayarak "dalya" sevincini yaşayamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı 282 maçın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 109 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa kupalarındaki 99. galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Rus takımı Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakanın ardından yaptığı maçlarda 3 beraberlik, 7 yenilgi gördü. Avrupa'da son 10 müsabakada galibiyet elde edemeyen Galatasaray, 100. galibiyete de ulaşamadı.

Galatasaray-Real Madrid: 0-1 UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta mücadelesinde Real Madrid'i ağırlayan Galatasaray, rakibine 1-0'lık skorla boyun eğerek sahadan puansız ayrıldı.Karşılaşmadan dakikalar;10. dakikada Younes Belhanda'nın ara pasında karşı karşıya kalan Florin Andone, topu rakip kaleci Thibaut Courtois'nın üzerine nişanladı.11. dakikada Jean Michael Seri'nin kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Florin Andone rakip kaleye sert ve düzgün bir vuruş gönderdi, Thibaut Courtois topu güçlükle kornere çeldi.GOL!18. dakikada Karim Benzema ile pas alışverişlerinin akabinde sol taraftan rakip ceza sahasına giren Eden Hazard topu içeriye çevirdi, Toni Kroos iyi bir kontrolün ardından çerçeveyi gördü ve vuruşunu yaptı. Top Jean Michael Seri'ye de temas ederek ağlarla buluştu ve konuk ekip bu golle öne geçti.23. dakikada Yuto Nagatomo sağ ayağıyla sol kanattan ortaladı, yükselen Florin Andone'nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.38. dakikada Ryan Babel'in sol kanattan içeriye çevirdiği topla buluşan Younes Belhanda, istediği vuruşu yapamayınca top kaleci Thibaut Courtois'da kaldı.65. dakikada Fernando Muslera'yı çalımlayan Eden Hazard, kale boş olmasına rağmen topu direğe nişanladı.84. dakikada kullanılan kornerde rakip savunmanın uzaklaştırdığı topu tekrar içeriye kesen Ömer Bayramın ortasına Steven Nzonzi yükseldi, Fransız oyuncunun kafa vuruşu direğin üzerinden auta gitti.87. dakikada Emre Mor'un kullandığı köşe vuruşunda Christian Luyindama kafayı vurdu ancak top rakip savunmaya da temas ederek dışarı gitti.Karşılaşmada başka gol olmayınca eflatun-beyazlılar 1-0'lık galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.Bu sonucun ardından 1 puanda kalan ev sahibi Galatasaray grubun son sırasına gerilerken, puanını 4'e yükselten konuk ekip Real Madrid lider PSG'nin arkasından 2. sıraya yerleşti.Galeri: Real Madrid maçında çılgına döndü: \"Görürsem yüzüne tüküreceğim\"Galeri: Younes Belhanda'dan Galatasaray taraftarına skandal hareket

Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp, 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile berabere kalırken, sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına mağlup oldu. Galatasaray, son olarak İspanya'nın Real Madrid takımına yenilerek, Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısında "dalya" diyemedi.

İlk rakip Real Madrid

Galatasaray, 6 Kasım'da deplasmanda Real Madrid ile yapacağı maçta Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini almak için mücadele edecek. Uluslararası arenada çıktığı son 10 mücadelede "dalya" sevincine ulaşamayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da 1-0 yenildiği rakibini mağlup ederek, Avrupa kupalarında 100. galibiyeti elde eden ilk Türk takımı olmayı hedefliyor.

Gol yollarında etkisiz kaldı

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 10 maçta gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon sahasında 3-0 kazandığı Lokomotiv Moskova maçından sonra çıktığı 10 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte sadece 2 müsabakada rakip fileleri havalandırırken, 8 karşılaşmada gol atamadı. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 10 maçta 3 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 12 gole engel olamadı.

Avrupa kupalarında son 10 maç

Galatasaray'ın, Avrupa kupalarında son 10 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

2018-2019 Şampiyonlar Ligi

Grup Porto 0 - 1 (D)

Grup Schalke 0 - 0

Grup Schalke 0 - 2 (D)

Grup Lokomotiv Moskova 0 - 2 (D)

Grup Porto 2 - 3

Avrupa Ligi Son 32

Benfica 1 - 2

Benfica 0 - 0 (D)

2019-2020 Şampiyonlar Ligi

Grup Club Brugge 0 - 0 (D)

Grup PSG 0 - 1

Grup Real Madrid 0 - 1