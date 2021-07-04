Galatasaray'ın gizli görüşmeler yaptığı 10 numara belli oldu

Galatasaray'da Fatih Terim ve ekibinin kadrosuna katmak istediği 10 numaranın kim olduğu ortaya çıktı. Başkan Burak Elmas ve ekibinin görüşmelerde bulunduğu ismin Slavia Prag'da forma giyen Nicolae Stanciu olduğu belirtildi.

Slavia Prag, Çek basınına yansıyan haberlere göre müzakerelerin yapıldığı oyuncuyu elinden kaçırabilir. 7 milyon Euro piyasa değeri olan futbolcunun Galatasaray'a transferine sıcak baktığı aktarılırken iki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Stanciu 2019 yılında 4 milyon Euro bedelle Slavia Prag'a transfer olmuştu. Rumen 10 numara Çekya Ligi'nin en iyi futbolcularından biri olarak gösteriliyor.

Stanciu, Slavia Prag formasıyla çıktığı 85 maçta 20 gol attı 20 de asist yapma başarısı gösterdi.