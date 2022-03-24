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Galatasaray'ın içi boşalıyor

Sarı-kırmızılılarda istenilen performansı sergileyemeyen bazı futbolcularla yollar ayrılacak. Marcao, Kerem ve Nelsson gibi yıldızı parlayan isimler satılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın içi boşalıyor
Marcao ve Kerem Aktürkoğlu

Bu sezon kadrosunu büyük ölçüde yenileyen, mücadele ettiği üç kulvarda da aradığını bulamayan Galatasaray, sezon sonunda birçok oyuncusunu da kaybedecek ve yeniden yapılanmak zorunda kalacak.

Sezon başında bir yıllığına kiralanan Halil Dervişoğlu ile ara transfer döneminde yarım sezonluğuna transfer edilen Inaki Pena ve Erick Pulgar takımlarına dönecekler.

Feghouli, Babel, Arda, Semih, Fatih Öztürk ve Bartuğ Elmaz’ın da kontratları sona erecek.

Kerem, Marcao, Nelsson, Mustafa Muhammed ve Cicaldau’ya da yeterli teklif gelmesi halinde satılması bekleniyor.

Performansları yeterli bulunmayan İsmail Çipe ve Ömer Bayram’la da yollar ayrılacak. 6 aylığına kiralanan Oğulcan Çağlayan, Aytaç ve Sekidika da takımdan ayrılmayı düşünüyor.

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