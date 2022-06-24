Galatasaray'ın ismini sır gibi sakladığı 10 numara ortaya çıktı

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılarda futbol direktörü Cenk Ergün, sezonu Marsilya'da tamamlayan Amine Harit ile çalışma yürütüyor.

Orta sahaya skorer ve ileriye dönük bir futbolcu arayan sarı kırmızılılarda gündeme gelen Faslı yıldız için Schalke 04 ile görüşmeler başladı. Bonservisi Alman ekibinde bulunan oyuncu için 8 milyon Euro istendiği Galatasaray'ın ise bu rakamı düşürmeye çalıştığı belirtildi.