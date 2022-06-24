Spor Galatasarayın ismini sır gibi sakladığı 10 numara ortaya çıktı
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Galatasaray'ın ismini sır gibi sakladığı 10 numara ortaya çıktı

Yerli piyasada Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakçı transferlerini tamamlamak üzere olan Galatasaray, Avrupa piyasasındaki ilk kritik hamlesini Amine Harit ile yapmak istiyor. Sarı kırmızılıların idarecileri sezonu Marsilya'da geçiren 10 numara için temaslara başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın ismini sır gibi sakladığı 10 numara ortaya çıktı
Amine Harit, bu sezon Marsilya'da kiralık olarak forma giymişti.

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılarda futbol direktörü Cenk Ergün, sezonu Marsilya'da tamamlayan Amine Harit ile çalışma yürütüyor.

Orta sahaya skorer ve ileriye dönük bir futbolcu arayan sarı kırmızılılarda gündeme gelen Faslı yıldız için Schalke 04 ile görüşmeler başladı. Bonservisi Alman ekibinde bulunan oyuncu için 8 milyon Euro istendiği Galatasaray'ın ise bu rakamı düşürmeye çalıştığı belirtildi.

  • Amine Harit, bu sezon Marsilya formasıyla 4 gol attı 4 de asist yapma başarısı gösterdi.
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