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Galatasaray'ın kaleci planı netleşiyor: Muslera'nın alternatifi yerli mi, yabancı mı olacak?

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından kale bölgesinde büyük bir belirsizlik oluştu. Sarı kırmızılı yönetim konuyla ilgili çalışmalara başlarken teknik heyetle kısa süre içerisinde bir toplantı yapılacağı belirtildi. Devre arasında halihazırda bir kaleci almayı planlayan Galatasaray'ın kiralık gönderdiği kalecisi Okan Kocuk'u da geri çağırabileceği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın kaleci planı netleşiyor: Musleranın alternatifi yerli mi, yabancı mı olacak?
Fernando Muslera, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında sahayı sedye ile terk etmişti.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın en az iki ay sahalardan uzak kalacağı haberlerinin ardından sarı kırmızılılar kaleci arayışlarına başladı.

Devre arasında halihazırda bir yerli kaleciyi kadrosuna katması beklenen sarı kırmızılıların yabancı kaleci konusunda da araştırmalarda bulunduğu aktarıldı.

Fernando Muslera'nın sezon bitmeden dönecek olması sebebiyle kısa vadeli bir kaleci transferine sıcak bakan teknik heyetin kiralama formülüyle yabancı bir kaleciyi kadrosuna katabileceği belirtildi.

Yabancı bir kaleci transferi olabilir

  • Yerli kaleci konusunda Göztepe'de forma giyen İrfan Can Eğribayatı'ı düşünen Galatasaray'ın bu ihtimalin gerçekleşmemesi halinde GZT Giresunspor'da kiralık olarak oynayan Okan Kocuk'u geri çağırabileceği belirtildi. Sarı kırmızılı kulüp bununla birlikte tecrübeli bir yabancı kaleci de düşünüyor. Galatasaray'ın Muslera'nın durumuna göre yabancı bir kaleciyi 6 aylığına kadrosuna katabileceği belirtiliyor.
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