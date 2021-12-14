Galatasaray'ın kaleci planı netleşiyor: Muslera'nın alternatifi yerli mi, yabancı mı olacak? Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından kale bölgesinde büyük bir belirsizlik oluştu. Sarı kırmızılı yönetim konuyla ilgili çalışmalara başlarken teknik heyetle kısa süre içerisinde bir toplantı yapılacağı belirtildi. Devre arasında halihazırda bir kaleci almayı planlayan Galatasaray'ın kiralık gönderdiği kalecisi Okan Kocuk'u da geri çağırabileceği belirtildi.

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