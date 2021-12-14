Galatasaray'ın kaleci planı netleşiyor: Muslera'nın alternatifi yerli mi, yabancı mı olacak?

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın en az iki ay sahalardan uzak kalacağı haberlerinin ardından sarı kırmızılılar kaleci arayışlarına başladı.
Devre arasında halihazırda bir yerli kaleciyi kadrosuna katması beklenen sarı kırmızılıların yabancı kaleci konusunda da araştırmalarda bulunduğu aktarıldı.
Fernando Muslera'nın sezon bitmeden dönecek olması sebebiyle kısa vadeli bir kaleci transferine sıcak bakan teknik heyetin kiralama formülüyle yabancı bir kaleciyi kadrosuna katabileceği belirtildi.
Yabancı bir kaleci transferi olabilir
- Yerli kaleci konusunda Göztepe'de forma giyen İrfan Can Eğribayatı'ı düşünen Galatasaray'ın bu ihtimalin gerçekleşmemesi halinde GZT Giresunspor'da kiralık olarak oynayan Okan Kocuk'u geri çağırabileceği belirtildi. Sarı kırmızılı kulüp bununla birlikte tecrübeli bir yabancı kaleci de düşünüyor. Galatasaray'ın Muslera'nın durumuna göre yabancı bir kaleciyi 6 aylığına kadrosuna katabileceği belirtiliyor.