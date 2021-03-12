Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosu açıklandı: Kesik yiyen oyuncular var

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılı takım, bugün saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Kayseri’ye giderek yarınki müsabaka öncesi kentte kampa girecek
🦁 Galatasarayımız, Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı. ✅ #KYSvGS pic.twitter.com/0Ht6MBRfMd
🦁 Galatasarayımız, Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı. ✅ #KYSvGS pic.twitter.com/0Ht6MBRfMd— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 12, 2021
Galatasaray’ın Hes Kablo Kayserispor karşılaşması için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
- Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Peter Etebo, Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.
Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı
❌Emre Taşdemir
❌Şener Özbayraklı
❌Ryan Donk
❌Oğulcan Çağlayan
❌Fatih Öztürk pic.twitter.com/NB8aRwsXgi
Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı