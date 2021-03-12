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Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosu açıklandı: Kesik yiyen oyuncular var

Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray'da bu maçın kamp kadrosu belli oldu. Tedavileri süren Ryan Donk ve Emre Taşdemir'in yanı sıra Şener Özbayraklı, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ile Halil Dervişoğlu da sarı-kırmızılı kafilede yer almadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.


Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takım, bugün saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Kayseri’ye giderek yarınki müsabaka öncesi kentte kampa girecek

Galatasaray’ın Hes Kablo Kayserispor karşılaşması için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

  • Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Peter Etebo, Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.

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