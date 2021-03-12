Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosu açıklandı: Kesik yiyen oyuncular var Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray'da bu maçın kamp kadrosu belli oldu. Tedavileri süren Ryan Donk ve Emre Taşdemir'in yanı sıra Şener Özbayraklı, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ile Halil Dervişoğlu da sarı-kırmızılı kafilede yer almadı.

Haber Merkezi 12 Mart 2021, 14:56 Son Güncelleme: 12 Mart 2021, 15:15 Yeni Şafak