Galatasaray'ın Liverpool maçı kadrosu açıklandı

16:5717/03/2026, Salı
Sarı-kırmızılılar maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Liverpool maçı kam kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı takımda cezalı Davinson Sanchez'in dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray Futbol Takımı, İngiltere'ye hareket etti.


Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Liverpool kentine gitti.


Kafilede sarı-kırmızılı oyuncuların yanı sıra kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yönetim kurulu üyeleri Bora Bahçetepe ve Fatih Süleyman Demircan ile Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da yer aldı.


Sarı kart cezası bulunan Davinson Sanchez kafilede yer almadı.


Galatasaray'ın Liverpool kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.





