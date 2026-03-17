Galatasaray'ın Liverpool maçı kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray Futbol Takımı, İngiltere'ye hareket etti.

Kafilede sarı-kırmızılı oyuncuların yanı sıra kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yönetim kurulu üyeleri Bora Bahçetepe ve Fatih Süleyman Demircan ile Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da yer aldı.