Galatasaray'ın Moskova planı belli oldu

Süper Lig’de oynadığı son 3 maçı kazanan ve zirve ile arasındaki puan farkını indiren Galatasaray, rotasını yarın oynayacağı Lokomotiv Moskova maçına çevirdi. UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda 4 puanla lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, 3. maçından da puanla dönerek, 2. tur umutlarını artırmak istiyor.

Galatasaray, Lokomıtiv Moskova deplasmanında, liderlik koltuğunu korumaya çalışacak. Teknik heyet, bu maça büyük önem veriyor. Genç kadronun özgüven kazanması için Avrupa maçlarında alınacak puanların çok önemli olduğunu düşünen teknik heyet, kadroyu da kafasında şekillendirmeye başladı.

Güçlü orta saha planı

Rusya deplasmanında kalede Muslera görev yapacakken, sağ bekte Boey’in sakatlığında formanın Yedlin’de olacağı öğrenildi. Stoperde Marcao ve Nelsson, sol bekte Van Aanholt şans bulacak. Teknik heyet, Rusya deplasmanında güçlü bir orta saha kurgusu oluşturmayı planlıyor. Taylan’ın savunmanın önünde olması beklenirken, merkezde Berkan ve Cicaldau forma giyecek. Hücum hattında Kerem, Morutan ve Mustafa Muhammed’in olacağı öğrenildi. Morutan’ın oyun içinde merkeze gelerek orta sahayı 4’lemesi planlanıyor.

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