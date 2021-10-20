Spor Galatasarayın Moskova planı belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray'ın Moskova planı belli oldu

Yarın UEFA Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, liderliğini korumak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti, zorlu maçta orta sahayı kalabalık tutarak rakibini alt etmeyi planlıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın Moskova planı belli oldu
Galatasaray'da Moskova maçının hazırlıkları devam ediyor.

Süper Lig’de oynadığı son 3 maçı kazanan ve zirve ile arasındaki puan farkını indiren Galatasaray, rotasını yarın oynayacağı Lokomotiv Moskova maçına çevirdi. UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda 4 puanla lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, 3. maçından da puanla dönerek, 2. tur umutlarını artırmak istiyor.

Galatasaray, Lokomıtiv Moskova deplasmanında, liderlik koltuğunu korumaya çalışacak. Teknik heyet, bu maça büyük önem veriyor. Genç kadronun özgüven kazanması için Avrupa maçlarında alınacak puanların çok önemli olduğunu düşünen teknik heyet, kadroyu da kafasında şekillendirmeye başladı.

  • Güçlü orta saha planı
  • Rusya deplasmanında kalede Muslera görev yapacakken, sağ bekte Boey’in sakatlığında formanın Yedlin’de olacağı öğrenildi. Stoperde Marcao ve Nelsson, sol bekte Van Aanholt şans bulacak. Teknik heyet, Rusya deplasmanında güçlü bir orta saha kurgusu oluşturmayı planlıyor. Taylan’ın savunmanın önünde olması beklenirken, merkezde Berkan ve Cicaldau forma giyecek. Hücum hattında Kerem, Morutan ve Mustafa Muhammed’in olacağı öğrenildi. Morutan’ın oyun içinde merkeze gelerek orta sahayı 4’lemesi planlanıyor.

Ryan Babel'den flaş itiraf: Keşke transfer olmasaydım
SPOR
Ryan Babel'den flaş itiraf: Keşke transfer olmasaydım

Buranın halkı çok para veriyor

'Buranın halkı çok para veriyor'

​Kiraladıkları arabayla dilenmeye geldiler.
Facebookun ismi değişiyor

Facebook'un ismi değişiyor

Şirketin CEO'su Zuckerberg yeni ismi 28 Ekim'de duyuracak.
İYİ Parti lideri Meral Akşenere HDP Eş Başkanı Pervin Buldanın iktidar ortağı olacağız sözü soruldu: İlk kez sizden duyuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunda: Nijerya'da mevkidaşı ile açıklama yaptı

İsmail Demir müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.