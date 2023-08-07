Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi bugün yapılacak.

Galatasaray, kura çekimine Şampiyonlar Yolu'ndan seri başı olarak katılacak. Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de (TSİ) 14.00'teki çekilişle belli olacak.