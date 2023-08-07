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Spor

Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oluyor

Sarı-kırmızılı temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off'ta karşılaşacağı muhtemel rakibi bugün belirlenecek.

10:34 . 7/08/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi bugün yapılacak.


İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekiliş saat 13.00'te başlayacak.


Galatasaray, kura çekimine Şampiyonlar Yolu'ndan seri başı olarak katılacak. Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de (TSİ) 14.00'teki çekilişle belli olacak.


Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos'ta oynanacak.


Galatasaray'ın Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

Molde-Klaksvik

Slovan Bratislava-Maccabi Haifa

Antwerp

Rakow-Aris Limassol



#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#UEFA
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