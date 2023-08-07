|
Spor

Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu

Sarı-kırmızılı temsilcimizin Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmesi halinde rakibi Molde-Klaksvik eşleşmesinin galibi olacak.

13:05 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşandı.

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşandı.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi bugün yapıldı.


Galatasaray, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişe seri başı olarak katıldı.


Sarı-kırmızılı temsilcimiz 3. eleme turundaki rakibi Olimpija Ljubljana'yı geçmesi durumunda play-off turunda Klaksvik (Faroe Adaları)-Molde (Norveç) eşleşmesinin gaibiyle karşılaşacak.


Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu ilk maçları 22-23 Ağustos, rövanşları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.


Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu

Slovan Bratislava (Slovakya)/Maccabi Haifa (İsrail) - Young Boys (İsviçre)


Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan)


Rakow (Polonya)/Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kopenhag (Danimarka)/Sparta Prag (Çekya)


Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Molde (Norveç) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)/Galatasaray


Lig yolu

Rangers (İskoçya)/Servette (İsviçre) - PSV Eindhoven (Hollanda)/Sturm Graz (Avusturya)


Braga (Portekiz)/Baçka (Sırbistan) - ​​​​​​​Panathinaikos (Yunanistan)/Olimpik Marsilya (Fransa)




#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#UEFA
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Molde nerenin takımı?