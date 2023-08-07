Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşandı.
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi bugün yapıldı.
Galatasaray, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişe seri başı olarak katıldı.
Sarı-kırmızılı temsilcimiz 3. eleme turundaki rakibi Olimpija Ljubljana'yı geçmesi durumunda play-off turunda Klaksvik (Faroe Adaları)-Molde (Norveç) eşleşmesinin gaibiyle karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu ilk maçları 22-23 Ağustos, rövanşları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Slovan Bratislava (Slovakya)/Maccabi Haifa (İsrail) - Young Boys (İsviçre)
Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Rakow (Polonya)/Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kopenhag (Danimarka)/Sparta Prag (Çekya)
Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Molde (Norveç) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)/Galatasaray
Rangers (İskoçya)/Servette (İsviçre) - PSV Eindhoven (Hollanda)/Sturm Graz (Avusturya)
Braga (Portekiz)/Baçka (Sırbistan) - Panathinaikos (Yunanistan)/Olimpik Marsilya (Fransa)