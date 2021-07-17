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Galatasaray'ın Nicolae Stanciu teklifi ortaya çıktı: Teknik direktör açıkladı

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine 10 numara arayışlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı takımın, Slavia Prag'da forma giyen Nicolae Stanciu teklifi de ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın Nicolae Stanciu teklifi ortaya çıktı: Teknik direktör açıkladı
Transfermarkt verilerine göre Nicolae Stanciu'nun güncel bonservis bedeli 7 milyon euro

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Fatih Terim önderliğinde sürdüren Galatasaray, 10 numara transferini bitirmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekip için listenin başındaysa, Slavia Prag'da oynayan 28 yaşındaki Nicolae Stanciu bulunuyor.

Başkan açıklamıştı

Geçtiğimiz günlerde Çek ekibinin başkanı Jaroslav Tvrdik, 28 yaşındaki oyuncunun transferi için Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüştüklerini ve henüz resmi bir anlaşma yapılmadığını söylemişti.

"Teklif yetersiz"

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky de Galatasaray ve Stanciu hakkında konuştu. Sarı-kırmızılı takımın teklifinin yetersiz olduğunu söyleyen Trpisovsky, "Bizim için şu aşamada Stanciu'nun ayrılma ihtimali yok. Galatasaray'ın onun için yaptığı teklif, değerinin oldukça uzağında. Yine de her oyuncu için gelecek teklife hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.

6.5 milyon euro istiyorlar

Slavia Prag'ın Nicolae Stanciu için 6.5 milyon euro bonservis bedeli istediği iddia edilirken, Galatasaray'ın bu rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı öğrenildi.

  • 45 maç; 16 gol ve 8 asist
  • 4 Temmuz 2019 tarihinde Al Ahli'den 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rumen oyuncunun sözleşmesi, 2023 yılında sona erecek. Geride bıraktığımız sezon 45 maçta forma giyen Stanciu 16 gol ve 8 asistle oynadı.

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