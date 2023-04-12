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Spor

Galatasaray'ın PSG'ye Icardi teklifi belli oldu

Galatasaray, PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini almaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün, 30 yaşındaki oyuncu için PSG'ye yapacağı teklif belli oldu.

Haber Merkezi
14:30 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Icardi'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Icardi'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

Sezon başında Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, attığı gollerle adından söz ettiriyor. Özellikle derbi mücadelelerini boş geçmeyen 30 yaşındaki oyuncu, taraftarların sevgilisi olmuş durumda.


Galatasaray'ın Icardi teklifi belli oldu

Fransız basınında yer alan haberlerde, Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisini almak için PSG'nin kapısını çalacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılı takımın, Arjantinli golcü için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı ve Galatasaray'da mutlu olan Icardi'nin, gelecek sezon da Türkiye'de kalmak istediği iddia edildi. Bu sezon 17 maçta süre alan Icardi, 10 gol ve 7 asistle oynadı.


"Icardi'nin bonservisini almak istiyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı ekibi takip eden basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelmişti. Burada açıklamalarda bulunan ikili, Icardi'nin Galatasaray'da kalmasını istediklerini söyledi. Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiralanan Icardi'nin durumuyla ilgili konuşan Buruk, "Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Taraftar ve kendisi de istiyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil Türkiye'nin geneli de bu görüşte. Futbolseverler bu tür önemli oyuncuların ülkemizde olmasını, onları izlemeyi seviyor." açıklamasını yaptı.


Erden Timur da Icardi gibi yıldız futbolcuların Türk futboluna katkısı olduğuna değinerek, "Hepimizin ana unsuru ülke futbolu olması gerekiyor. Akıllı insan önce içinde bulunduğu platformu yükseltir. Icardi gibi isimler ülke futbolunun değerini de öne çıkarıyor. Biz kalmasını istiyoruz. PSG'deki son senesi olduğu için yeniden kiralama gibi bir şey imkansız." görüşünü aktardı.






#Icardi
#Galatasaray
#PSG
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