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Galatasaray'ın PSV'yi elemesi durumundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın PSV Eindhoven'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibi olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın PSVyi elemesi durumundaki rakibi belli oldu
Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 3. ön eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Turnuvanın 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşen Galatasaray, Hollanda ekibini elemesi halinde 3. ön eleme turunda Celtic (İskoçya)-Midtjylland (Danimarka) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 3-4 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 10 Ağustos'ta oynanacak.

Galatasaray, PSV'ye elenmesi halinde, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St Johnstone ile karşılaşacak.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

- Şampiyonlar Yolu

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Omonoia FC (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya) / Flora Tallinn (Estonya)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / CFR Cluj (Romanya) - Bratislava (Slovakya) / Young Boys (İsviçre)

Olympiakos (Yunanistan) / Neftçi PFK (Azerbaycan) - Mura (Slovenya) / Ludogorets (Bulgaristan)

Kairat Almaty (Kazakistan) / Kızılyıldız (Sırbistan) - Alashkert (Ermenistan) / Sheriff Tiraspol (Moldova)

Malmö (İsveç) / HJK Helsinki (Finlandiya) - Rangers (İskoçya)

Ferencvaros (Macaristan) / Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Slavia Prag (Çekya)

  • - Lig yolu
  • PSV Eindhoven (Hollanda) / Galatasaray - Celtic FC (İskoçya) / Midtjylland (Danimarka)
  • Spartak Moskova (Rusya) - Benfica (Portekiz)
  • Genk (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
  • Monaco (Fransa) - Rapid Wien (Avusturya) / Sparta Prag (Çekya)

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