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Galatasaray'ın rakibi Barcelona İstanbul'da

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Barcelona, İstanbul'a geldi. Bu zorlu mücadele yarın saat 20.45'te başlayacak.

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Haber Merkezi DHA
Galatasarayın rakibi Barcelona İstanbulda
Barcelona İstanbul'a geldi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'lık skorla sona eren ilk maçın rövanşında yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray'a konuk olacak olan İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, İstanbul'a ulaştı.

İspanya'nın Barselona kentinden kalkan özel uçakla TSİ 14.30'da İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Barcelona kafilesi, kendilerini kamp yapacakları otele götürecek olan otobüse binerek havalimanından ayrıldı.

Teknik direktör Xavi'nin Galatasaray maçı kadrosu şu şekilde:

  • Ter Stegen, Dest, Pique, Araujo, Busquets, Puig, Dembele, Depay, Traore, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, L. De Jong, Alba, Torres, F. De Jong, Mingueza, Eric Garcia, Aubameyang, Nico, Gavi, Tenas

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