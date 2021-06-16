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Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın rakibi belli oldu
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Geçen sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminin ardından belirlendi.

Sarı-kırmızılılar Hollanda'dan PSV ile eşleşti.

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Maçların tarihleri

Temsilcimiz ilk maçını 20 veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçını ise 27 veya 28 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

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