Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Geçen sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminin ardından belirlendi.
Sarı-kırmızılılar Hollanda'dan PSV ile eşleşti.
Maçların tarihleri
Temsilcimiz ilk maçını 20 veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçını ise 27 veya 28 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek.
Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'ndaki rakibimiz PSV Eindhoven oldu.
📆 İlk maç 20 veya 21 Temmuz'da, rövanş maçı ise 27 veya 28 Temmuz'da oynanacak. pic.twitter.com/pPpD358QpS
UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'ndaki rakibimiz PSV Eindhoven oldu.