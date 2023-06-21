Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu eşleşmeleri bugün belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimi saat 13.00'te başlayacak.

Kuraya bu turdan dahil olan Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle: