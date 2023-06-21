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Spor

Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

Süper Lig'in şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın Devler Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi bugün belirlenecek.

11:09 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu eşleşmeleri bugün belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimi saat 13.00'te başlayacak.


Kuraya bu turdan dahil olan Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şöyle:


FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga (Makedonya)

Rakow Czestochowa (Polonya) / FC Flora Tallinn (Estonya)

NK Olimpija Ljubljana (Slovenya) / Valmiera FC (Letonya)


Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.









#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#UEFA
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