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Spor

Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris-Struga FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

13:15 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi.

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu.


Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.


Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, kuraya bu turdan katıldı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Zalgiris (Litvanya) -Struga FC (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


Galatasaray, ilk maçı 25-26 Temmuz'da deplasmanda; rövanş maçını 1-2 Ağustos tarihinde evinde oynayacak.






#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#UEFA
1 saat önce
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