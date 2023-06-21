Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, kuraya bu turdan katıldı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Zalgiris (Litvanya) -Struga FC (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray, ilk maçı 25-26 Temmuz'da deplasmanda; rövanş maçını 1-2 Ağustos tarihinde evinde oynayacak.