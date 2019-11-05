Galatasaray'ın Real Madrid kafilesi açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.
Öğleden önce İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Madrid'e gidecek sarı-kırmızılı kafilede, sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı yer almıyor.
Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor; Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Filho, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina. Galatasaray'ın Avrupa'da '100'ü gülmüyor
Avrupa kupalarında toplam 99 galibiyeti bulunan Galatasaray Futbol Takımı, son 10 maçta kazanamayarak "dalya" sevincini yaşayamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı 282 maçın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 109 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa kupalarındaki 99. galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Rus takımı Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakanın ardından yaptığı maçlarda 3 beraberlik, 7 yenilgi gördü. Avrupa'da son 10 müsabakada galibiyet elde edemeyen Galatasaray, 100. galibiyete de ulaşamadı.Galatasaray-Real Madrid: 0-1Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp, 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile berabere kalırken, sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına mağlup oldu. Galatasaray, son olarak İspanya'nın Real Madrid takımına yenilerek, Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısında "dalya" diyemedi.İlk rakip Real MadridGalatasaray, 6 Kasım'da deplasmanda Real Madrid ile yapacağı maçta Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini almak için mücadele edecek. Uluslararası arenada çıktığı son 10 mücadelede "dalya" sevincine ulaşamayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da 1-0 yenildiği rakibini mağlup ederek, Avrupa kupalarında 100. galibiyeti elde eden ilk Türk takımı olmayı hedefliyor. Gol yollarında etkisiz kaldıGalatasaray, Avrupa kupalarındaki son 10 maçta gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon sahasında 3-0 kazandığı Lokomotiv Moskova maçından sonra çıktığı 10 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.Galatasaray, söz konusu süreçte sadece 2 müsabakada rakip fileleri havalandırırken, 8 karşılaşmada gol atamadı. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 10 maçta 3 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 12 gole engel olamadı.Avrupa kupalarında son 10 maçGalatasaray'ın, Avrupa kupalarında son 10 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:2018-2019 Şampiyonlar Ligi Grup Porto 0 - 1 (D) Grup Schalke 0 - 0 Grup Schalke 0 - 2 (D) Grup Lokomotiv Moskova 0 - 2 (D) Grup Porto 2 - 3Avrupa Ligi Son 32 Benfica 1 - 2 Benfica 0 - 0 (D)2019-2020 Şampiyonlar Ligi Grup Club Brugge 0 - 0 (D) Grup PSG 0 - 1 Grup Real Madrid 0 - 1Galeri: Younes Belhanda'dan Galatasaray taraftarına skandal hareket📸 Futbol Takımımız, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maç haftasında Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. pic.twitter.com/0RnyuGvF7C— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 2, 2019
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