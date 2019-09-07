Galatasaray'ın Taylan Antalyalı transferi mahkemelik oluyor

Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan bonservissiz kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı'nın transferi yargıya taşınıyor. Oyuncunun satışından yüzde 40 payı bulunan Gençlerbirliği'nin hukuki olarak hakkını arayacağı belirtildi.

Gazeteci Atilla Türker'in gündeme taşıdığı haberde; Erzurumspor’un Taylan Antalyalı’nın bir önceki kulübü olan Gençlerbirliği’ne yüzde 40 oranında bonservis payı vermemek, Galatasaray’ın da Finansal Fair Play konusunda sıkıntı yaşamamak için, “Bonservis bedeli ödemedik” görüntüsü oluşturdukları öne sürüldü.

Türker ayrıca, Taylan Antalyalı’ya ödenecek 4 milyon liralık imza parasının da bir şekilde bonservis bedeli olarak Büyükşehir Erzurumspor’a aktarılacağı yönünde iddiaların olduğunu aktardı.

Atilla Türker, Gençlerbirliği ile Erzurumspor arasında Taylan Antalyalı için yapılan sözleşmeyi de yayınladı;

Galatasaray'ın Taylan Antalyalı transferi için KAP'a yaptığı açıklama;

“Profesyonel futbolcu Taylan Antalyalı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti

Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 4.000.000 TL ödeyecektir.