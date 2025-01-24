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Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor karnesi: 34-5

Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor karnesi: 34-5

10:2624/01/2025, Cuma
AA
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Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar geride kalan 47 maçın 34'ünden galip ayrıldı.

Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor 48. randevuda. İki takım arasında geride kalan 47 maçta sarı-kırmızılılar 34, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.


Galatasaray'ın 91 golüne, Konya temsilcisi 32 golle karşılık verdi.


İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.


İstanbul'da rakibine maç kaybetmedi

Galatasaray, lig tarihinde TÜMOSAN Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.


Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 23 lig maçından 19'unu sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.


İstanbul'da ev sahibi ekip 54, konuk takım ise 16 gol attı.


En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.


Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.







#Galatasaray
#Konyaspor
#Süper Lig

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