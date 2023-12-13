Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte grubu 3. sırada tamamlayarak Devler Ligi'ne veda etti. Kopenhag-Galatasaray maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.