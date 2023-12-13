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Spor

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, grubunu üçüncü tamamladı. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı kırmızılıların bu turnuvadaki muhtemel rakipleri de belli olmaya başladı.

01:22 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:49 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi

Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı kırmızılılar, bu turnuvaya play-off turundan katılım gösterecek. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ikincilerden biriyle eşleşecek.

Avrupa Ligi play-off kuraları 18 Aralık'ta Nyon'daki UEFA merkezinde TSI 15.00'te çekilecek. Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecek ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak. Maçlar 15 ve 22 Şubat'ta oynanacak.

İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri;

Freiburg / West Ham

Brighton / Marsilya

Betis / Rangers / Sparta Prag

Sporting

Toulouse

Villarreal

Roma

Karabağ / Molde




#Galatasaray
#Kopenhag
#UEFA Avrupa Ligi
39 dakika önce
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