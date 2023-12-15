Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?

Galatasaray, Kopenhag'a mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Yenilgi sonrası konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Yeni bir hedef bizi bekliyor. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Ligi. Süper Lig'de bizi şampiyonluk bekliyor, onun için çalışacağız" ifadelerini kullandı.