Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?

Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı kırmızılılar, bu turnuvaya play-off turundan katılım gösterecek. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ikincilerden biriyle eşleşecek.
Avrupa Ligi play-off kuraları 18 Aralık'ta Nyon'daki UEFA merkezinde TSI 15.00'te çekilecek. Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecek ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak. Maçlar 15 ve 22 Şubat'ta oynanacak.
Freiburg
Marsilya
Sparta Prag
Sporting Lizbon
Toulouse
Rennes
Roma
Karabağ