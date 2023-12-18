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Spor

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kesinleşti

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, eşleşmedeki ilk maçı kendi sahasında oynayacak. Avrupa Ligi play-off eşleşmelerine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:14 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 15:56 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sarı-kırmızılılar ilk maçı evinde oynayacak.
Sarı-kırmızılılar ilk maçı evinde oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi, play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde grubu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne düşen sarı-kırmızılılar kuraya seri başı olmayan takımlar arasında katıldı.

Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı kendi evinde oynayacak. Rövanş maçında ise rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri:

Feyenoord - Roma

Milan - Rennes

Lens - Freiburg

Young Boys - Sporting Lizbon

Benfica - Toulouse

Braga - Karabağ

Galatasaray - Sparta Prag

Shakhtar Donetsk - Marsilya

Galatasaray'ın bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ise şunlar;

Liverpool, West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta, Villarreal, Slavia Prag, Bayer Leverkusen

Play-Off eleme maçları, 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. İki maç sonucunda turu geçen takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.





#Galatasaray
#UEFA Avrupa Ligi
#Kura Çekimi
1 saat önce
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