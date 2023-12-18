UEFA Avrupa Ligi, play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleşti.
Şampiyonlar Ligi'nde grubu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne düşen sarı-kırmızılılar kuraya seri başı olmayan takımlar arasında katıldı.
Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı kendi evinde oynayacak. Rövanş maçında ise rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri:
Feyenoord - Roma
Milan - Rennes
Lens - Freiburg
Young Boys - Sporting Lizbon
Benfica - Toulouse
Braga - Karabağ
Galatasaray - Sparta Prag
Shakhtar Donetsk - Marsilya
Liverpool, West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta, Villarreal, Slavia Prag, Bayer Leverkusen
Play-Off eleme maçları, 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. İki maç sonucunda turu geçen takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.