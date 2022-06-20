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Galatasaray'ın yeni futbol aklı belli oldu: Cenk Ergün'den sürpriz mesaj

Galatasaray, İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile ile yolların ayrılmasının ardından futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün’ü getirdi. 48 yaşındaki yönetici, sarı kırmızılılarda izleyeceği transfer politikasına yönelik önemli mesajlar verdi.

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Haber Merkezi DHA
Galatasarayın yeni futbol aklı belli oldu: Cenk Ergünden sürpriz mesaj
Cenk Ergün - Galatasaray Futbol Direktörü

Galatasaray, futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün’ün getirildiğini açıkladı.

Galatasaray’da yeni başkan Dursun Özbek yönetiminde yapılanma devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, yaptığı açıklamada futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün’ün getirildiğini duyurdu. Galatasaray, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Sayın Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz” denildi.

Cenk Ergün'den teknik direktör ve transfer mesajları

  • "Takımda mevcut sözleşmesi devam eden bir hoca var. Okan Buruk Hoca ve bazı yabancı hocaların isimleri geçiyor. Gerekli açıklamaları yapacağız"
  • "İlk etapta yapacağımız çalışmalar orta saha için olacak. Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak oyuncuları takımımıza katacağız"
  • "Aramızdan ayrılanlar olabilir, gidenler dönebilir. Bunlar futbolda var."

Fernando Martins iddiası

Galatasaray'da Cenk Ergün'ün futboldan sorumlu olmasının ardından gece saatlerinde sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Buna göre sarı kırmızılılar Antalyaspor'da başarılı bir ikinci yarı geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins'i kadrosuna katmak üzere. Galatasaray'ın 30 yaşındaki futbolcunun 1 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanmayı düşündüğü belirtildi.


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