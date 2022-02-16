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Galatasaray'ın yeni futbol aklı belli oldu: İtalyan futbol adamı İstanbul'da

Galatasaray'da önceki günlerde başkanlık danışmanlığı görevi için Luis Campos ile anlaşılmıştı. Sarı kırmızılılar, futbol direktörlüğü görevi için de İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile'yi İstanbul'a getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın yeni futbol direktörü kim? Pasquale Sensibile kimdir? Pasquale Sensibile kaç yaşında, nereli?
Pasquale Sensibile - İtalyan futbol direktör

Galatasaray'da yönetim futbol direktörlüğü görevi için İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile ile anlaştı.

Sarı kırmızılılara yakınlığıyla bilinen gazeteci Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 50 yaşındaki futbol adamı Sensibile'yi İstanbul'a getirdiğini duyurdu.

Yürekli, İtalyan yöneticinin yanında bir scout ile birlikte İstanbul'a geldiğini ve ilerleyen günlerde yapılanmayla ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını söyledi.

Pasquale Sensibile, son olarak Roma'da görev yapmıştı.

Pasquale Sensibile kimdir, nereli, kaç yaşında?

  • İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile, 50 yaşında. Eski bir futbolcu olan Sensibile, Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria gibi takımlarda sportif direktörlüğü görevinde bulunmuştu. Sensibile son olarak ise Roma'da çalışmış ve İtalyan ekibinde oyuncu izleme görevinde bulunmuştu.

Pasquale Sensibile'nin yöneticilik kariyeri.
Pasquale Sensibile'nin yöneticilik kariyeri.
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