Galatasaray'ın yeni futbol aklı belli oldu: İtalyan futbol adamı İstanbul'da

Galatasaray'da yönetim futbol direktörlüğü görevi için İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile ile anlaştı.
Sarı kırmızılılara yakınlığıyla bilinen gazeteci Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 50 yaşındaki futbol adamı Sensibile'yi İstanbul'a getirdiğini duyurdu.
Yürekli, İtalyan yöneticinin yanında bir scout ile birlikte İstanbul'a geldiğini ve ilerleyen günlerde yapılanmayla ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını söyledi.
Pasquale Sensibile, son olarak Roma'da görev yapmıştı.
Pasquale Sensibile kimdir, nereli, kaç yaşında?
- İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile, 50 yaşında. Eski bir futbolcu olan Sensibile, Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria gibi takımlarda sportif direktörlüğü görevinde bulunmuştu. Sensibile son olarak ise Roma'da çalışmış ve İtalyan ekibinde oyuncu izleme görevinde bulunmuştu.