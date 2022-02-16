Galatasaray'ın yeni futbol aklı belli oldu: İtalyan futbol adamı İstanbul'da Galatasaray'da önceki günlerde başkanlık danışmanlığı görevi için Luis Campos ile anlaşılmıştı. Sarı kırmızılılar, futbol direktörlüğü görevi için de İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile'yi İstanbul'a getirdi.

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