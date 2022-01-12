Spor Galatasarayın yeni hocası Torrentten ilk idmanda şaşırtan karar
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'ten ilk idmanda şaşırtan karar

Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent, sarı kırmızılıların başında çıktığı ilk idmanda dikkat çeken bir tercihe imza attı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın yeni hocası Torrentten ilk idmanda şaşırtan karar
Domenec Torrent - Galatasaray Teknik Direktörü

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı kırmızılıların başında çıktığı ilk idmanda kaleci Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'ye çift kale maçta şans vermedi.

Torrent'in kaleci tercihleri Jankat Yılmaz ve Berk Balaban oldu. İspanyol teknik adamın uzun süredir Galatasaray'ın maçlarını izlediği ve Muslera'nın yokluğunda yaşanan sıkıntıdan haberdar olduğu bu yüzden de ilk değişime kaleden başlayacağı belirtildi.

  • Öte yandan Galatasaray altyapısında dikkat çeken bir performans sergileyen Bartuğ Elmaz da antrenman maçında defansın hemen önünde 6 numara pozisyonunda mücadele etti.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Torrent için olay sözler
SPOR
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Torrent için olay sözler


Bilimsel olarak araştırıldı

Bilimsel olarak araştırıldı

​Havadaki koronavirüs ne kadar sürede bulaşır?
Maaşlara 884 lira zam yolda

Maaşlara 884 lira zam yolda

​Yüzbinlerce emekliyi ilgilendiriyor.
Almanyada enflasyon son 50 yılın rekorunu kırdı: Zam haberleri peş peşe geliyor

​Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu.

​İngiliz devi düğmeye bastı: Dünyanın en büyük ikinci üssü olacağız.

Tırların geçişine izin verilmiyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.