Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'ten ilk idmanda şaşırtan karar

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı kırmızılıların başında çıktığı ilk idmanda kaleci Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'ye çift kale maçta şans vermedi.
Torrent'in kaleci tercihleri Jankat Yılmaz ve Berk Balaban oldu. İspanyol teknik adamın uzun süredir Galatasaray'ın maçlarını izlediği ve Muslera'nın yokluğunda yaşanan sıkıntıdan haberdar olduğu bu yüzden de ilk değişime kaleden başlayacağı belirtildi.
- Öte yandan Galatasaray altyapısında dikkat çeken bir performans sergileyen Bartuğ Elmaz da antrenman maçında defansın hemen önünde 6 numara pozisyonunda mücadele etti.