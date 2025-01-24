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Galatasaray'ın yeni transferi Ahmed Kutucu: Burası benim çocukluk aşkım

Galatasaray'ın yeni transferi Ahmed Kutucu: Burası benim çocukluk aşkım

13:1224/01/2025, Cuma
AA
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24 yaşındaki genç forvet, bu sezon ligde 9 gole imzasını attı.
24 yaşındaki genç forvet, bu sezon ligde 9 gole imzasını attı.

Galatasaray'ın Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu, transferi sonrası duygularını anlattı. Milli futbolcu, "Galatasaray beni istediğinde bu işin çabuk olmasını istedim. Sonuçta burası benim çocukluk aşkım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'dan kadrosuna dahil ettiği Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı ekiple sezonu şampiyon tamamlamak istediğini söyledi. Yeni transfer Ahmed Kutucu, imza töreni sonrası Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.


Transfer sürecinin çok ani geliştiğini belirten Ahmed Kutucu, "Galatasaray beni istediğinde bu işin çabuk olmasını istedim. Sonuçta burası benim çocukluk aşkım. Türkiye'nin en büyük takımı beni istedi. Gitmek istediğimi menajerime ilettim. Allah'a şükürler olsun ki transferim gerçekleşti." ifadelerini kullandı.


Sarı-kırmızı formayla ynamak için sabırsızlandığını belirten milli oyuncu, "Çok farklı bir duygu olacağını biliyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah taraftarların istediği şeyler olur. İnşallah sezonu şampiyon olarak tamamlarız." diye konuştu.






#Ahmed Kutucu
#Galatasaray
#ikas Eyüpspor

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