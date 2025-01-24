Galatasaray'ın yeni transferi Ahmed Kutucu: Burası benim çocukluk aşkım

Transfer sürecinin çok ani geliştiğini belirten Ahmed Kutucu, "Galatasaray beni istediğinde bu işin çabuk olmasını istedim. Sonuçta burası benim çocukluk aşkım. Türkiye'nin en büyük takımı beni istedi. Gitmek istediğimi menajerime ilettim. Allah'a şükürler olsun ki transferim gerçekleşti." ifadelerini kullandı.