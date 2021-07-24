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Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Sarı-kırmızılı kulüp, transfer görüşmelerine başladığı Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'yu İstanbul'a getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın yeni transferi İstanbulda
Cicaldau havalimanında görüntülendi.

Galatasaray, Romanya ekibi Universitatea Craiova'dan orta saha oyuncusu Cicaldau ile anlaşma sağladı.

İstanbul'a gelen 24 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.

  • Cicaldau, geçen sezon forma giydiği 43 maçta 12 gol atarken 4 de asist kaydetti. Romanya Milli Takımı'nda da 14 maça çıkan genç oyuncu 2 kez fileleri havalandırdı.

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