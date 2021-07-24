Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Galatasaray, Romanya ekibi Universitatea Craiova'dan orta saha oyuncusu Cicaldau ile anlaşma sağladı.
İstanbul'a gelen 24 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.
- Cicaldau, geçen sezon forma giydiği 43 maçta 12 gol atarken 4 de asist kaydetti. Romanya Milli Takımı'nda da 14 maça çıkan genç oyuncu 2 kez fileleri havalandırdı.
08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/lun2DrFiKX
08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/lun2DrFiKX— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 23, 2021