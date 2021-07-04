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Galatasaray'ın yeni transferi kaleci İsmail Çipe'yi çaresiz bıraktı

Galatasaray'ın bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Aytaç Kara, idmanda attığı şık golü sosyal medya hesabından paylaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar tecrübeli futbolcunun paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın yeni transferi kaleci İsmail Çipeyi çaresiz bıraktı
Aytaç Kara'nın gol vuruşu

Yeni sezon hazırlıklarını Florya'da sürdüren Galatasaray'da Aytaç Kara, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında iki kez fileleri havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, bu kez de idmanda attığı golle gündeme geldi.

Ceza sahası dışından gelişine yaptığı vuruşla kaleci İsmail Çipe'yi mağlup eden Aytaç Kara, bu golünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar tecrübeli futbolcunun paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.

İşte Aytaç Kara'nın o golü;

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Aytaç KARA (@aytackara35)'in paylaştığı bir gönderi

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