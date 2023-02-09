Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo depremzedeler için çalıştı

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Nicolo Zaniolo - Galatasaray
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Ali Sami Yen NEF Stadyumu'ndaki yardım çalışmalarına katıldı. İtalyan futbolcu, kolileme ve taşıma işlemlerine yardım etti.
Öte yandan Galatasaray Kulübü, Zaniolo'nun transfer duyurusunu depremde hayatını kaybeden bir Galatasaray taraftarının paylaşımıyla duyurdu. İtalyan futbolcu, 17 yaşında hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan vefatı sebebiyle sarı kırmızılılardaki numara tercihini 17 numaralı formadan yana kullandı.