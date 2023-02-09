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Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo depremzedeler için çalıştı

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, ülkemizdeki depremzedeler için toplanan yardım çalışmalarına katıldı. Ali Sami Yen NEF Stadyumu'na gelen İtalyan futbolcu, kolileme ve taşıma işlemlerine yardım etti.

16:44 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Nicolo Zaniolo - Galatasaray

Nicolo Zaniolo - Galatasaray

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Ali Sami Yen NEF Stadyumu'ndaki yardım çalışmalarına katıldı. İtalyan futbolcu, kolileme ve taşıma işlemlerine yardım etti.

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Zaniolo'nun transfer duyurusunu depremde hayatını kaybeden bir Galatasaray taraftarının paylaşımıyla duyurdu. İtalyan futbolcu, 17 yaşında hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan vefatı sebebiyle sarı kırmızılılardaki numara tercihini 17 numaralı formadan yana kullandı.




#Galatasaray
#Zaniolo
#Roma
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