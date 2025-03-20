Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten 'Filistin' paylaşımı

İşgalci İsrail'in Filistin'e saldırıları sürüyor. Önceki günlerde ateşkesi bozarak yüzlerce çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan İsrail, dünya kamuoyunun da tepkisini çekiyor. Futbol dünyasında da birçok kulüp ya da futbolcu İsrail'e olan öfkesini dile getiriyor.