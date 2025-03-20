Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten 'Filistin' paylaşımı

Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten 'Filistin' paylaşımı

18:4620/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dries Mertens - Galatasaraylı Futbolcu
Dries Mertens - Galatasaraylı Futbolcu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işgalci İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara kayıtsız kalmadığını gösterdi. Belçikalı futbolcu, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

İşgalci İsrail'in Filistin'e saldırıları sürüyor. Önceki günlerde ateşkesi bozarak yüzlerce çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan İsrail, dünya kamuoyunun da tepkisini çekiyor. Futbol dünyasında da birçok kulüp ya da futbolcu İsrail'e olan öfkesini dile getiriyor.

Bu isimlerden sonuncusu Galatasaraylı Dries Mertens oldu. 37 yaşındaki yıldız isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını takipçilerine gösterdi.

Dries Mertens, Instagram'ın hikaye bölümüne Al Jazzera'nin İsrail'in hain saldırıları sonucunda hayatını kaybeden çocuklar için hazırladığı bir videoyu ekledi. Belçikalı yıldız, bu hareketiyle Türk futbol kamuoyundan takdir gördü.

Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Dries Mertens, sarı kırmızılı takımda iki sezon üst üste şampiyonluk yaşadı. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor.


#Galatasaray
#Mertens
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akşam ezanı saat kaçta? 20 Mart Hatay Mersin Adana il il iftar vakitleri