Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten 'Filistin' paylaşımı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işgalci İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara kayıtsız kalmadığını gösterdi. Belçikalı futbolcu, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
İşgalci İsrail'in Filistin'e saldırıları sürüyor. Önceki günlerde ateşkesi bozarak yüzlerce çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan İsrail, dünya kamuoyunun da tepkisini çekiyor. Futbol dünyasında da birçok kulüp ya da futbolcu İsrail'e olan öfkesini dile getiriyor.
Bu isimlerden sonuncusu Galatasaraylı Dries Mertens oldu. 37 yaşındaki yıldız isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını takipçilerine gösterdi.
Dries Mertens, Instagram'ın hikaye bölümüne Al Jazzera'nin İsrail'in hain saldırıları sonucunda hayatını kaybeden çocuklar için hazırladığı bir videoyu ekledi. Belçikalı yıldız, bu hareketiyle Türk futbol kamuoyundan takdir gördü.
Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Dries Mertens, sarı kırmızılı takımda iki sezon üst üste şampiyonluk yaşadı. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor.