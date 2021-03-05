Spor Galatasarayın yıldızı Mostafa Mohamedin kırmızı kart cezası belli oldu
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Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed'in kırmızı kart cezası belli oldu

Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohammed'in kırmızı kart cezası açıklandı. Golcü futbolcu, 1 maç ceza aldı. Sarı kırmızılı kulübün golcü futbolcu için yaptığı kırmızı kartın iptali başvurusu ise iptal edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mostafa Mohamed, Sivasspor ile oynanacak maçta kırmızı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.
Mostafa Mohamed, Sivasspor ile oynanacak maçta kırmızı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohammed'in kırmızı kart cezası açıklandı. Golcü futbolcu 1 maç ceza aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed'e 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.

PFDK'nın kararı şu şekilde;

  • "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 05.03.2021 tarih, 55 sayılı ve Galatasaray’nin başvurusu doğrultusunda yapılan toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.
  • Galatasaray sporcusu Mostafa Mohamed hakkında, 03.03.2021 tarihinde oynanan Ankaragücü-Galatasaray Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde FDT’nin 86/2. ve 86/3. Maddesi uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine,
  • Galatasaray sporcusu Mostafa Mohamed'in rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan cezası ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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