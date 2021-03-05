Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed'in kırmızı kart cezası belli oldu

Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohammed'in kırmızı kart cezası açıklandı. Golcü futbolcu 1 maç ceza aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed'e 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.
PFDK'nın kararı şu şekilde;
- "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 05.03.2021 tarih, 55 sayılı ve Galatasaray’nin başvurusu doğrultusunda yapılan toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.
- Galatasaray sporcusu Mostafa Mohamed hakkında, 03.03.2021 tarihinde oynanan Ankaragücü-Galatasaray Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde FDT’nin 86/2. ve 86/3. Maddesi uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine,
- Galatasaray sporcusu Mostafa Mohamed'in rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan cezası ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."
Mostafa Mohamed'in kırmızı kartı (🔴) hakkında eski hakemlerden gelen yorumlar👇
🗣Seçim Demirel: "Sarı kart daha doğru olurdu."
🗣Abdullah Yılmaz: "Çok net sarı olmalıydı."
🗣Selçuk Dereli: "Bu neyin kırmızısı?" pic.twitter.com/Djc3X1rbaj
Mostafa Mohamed'in kırmızı kartı (🔴) hakkında eski hakemlerden gelen yorumlar👇