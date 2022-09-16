Spor Galatasaraylı futbolcu için iki ülkenin gözlemcileri stadyuma geldi
FUTBOL FUTBOL

Galatasaraylı futbolcu için iki ülkenin gözlemcileri stadyuma geldi

Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı Süper Lig maçı sarı kırmızılıların yıldızı Sacha Boey için ayrı bir önem taşıyor. Bunun sebebi genç futbolcunun iki milli takımın gözlemcileri tarafından takip ediliyor olması.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı futbolcu için iki ülkenin gözlemcileri stadyuma geldi
Galatasaray

Galatasaray'ın genç futbolcusu Sacha Boey, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Başarılı sağ bek, sezon başından bu yana devam eden iyi formunu Konyaspor maçında da yaptığı asistle sürdürdü.

Öte yandan Boey ile ilgili önemli bir bilgi de ortaya çıktı. Genç futbolcunun Dünya Kupası öncesinde Fransa ve Kamerun Milli Takımı tarafından takip edildiği aktarıldı. Kamerun'un milli takım teklifini henüz kabul etmeyen oyuncunun Fransa'dan davet beklediği belirtildi.

  • Hatırlanacağı üzere Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song, önceki günlerde Boey ile ilgilendiklerini ancak oyuncunun henüz kendilerine olumlu yanıt vermediğini ifade etmişti.

Sergio Oliveira şanssızlığını Konyaspor maçında sonlandırdı
SPOR
Sergio Oliveira şanssızlığını Konyaspor maçında sonlandırdı


Galatasaray - Konyaspor

Galatasaray - Konyaspor

​Galatasaray, Süper Lig'in 7.haftasında Konyaspor'u ağırlıyor.
Sezonun en erken golü atıldı

Sezonun en erken golü atıldı

​Galatasaray'ın yıldızı şanssızlığını Konyaspor maçına kırdı.
Tepki çekti

Tepki çekti

Kadroya almadığı iki isim sosyal medyada gündem oldu.
Kadromuz belli oldu

Kadromuz belli oldu

Teknik direktör Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler.
İmzayı attı

İmzayı attı

James Rodriguez'in yeni takımı belli oldu.
Tartışmalar <br>son buldu

Tartışmalar
son buldu

​Trabzonspor 7 ismi KAP'a bildirdi.
Eşleşmeler belli oldu

Eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu oynanacak.
'Verilen cezayı <br>ağır buluyorum'

'Verilen cezayı
ağır buluyorum'

​Ömer Erdoğan, Beşiktaş maçında yaşananlar hakkında konuştu.
'Gelsinler <br>yapsınlar o zaman!'

'Gelsinler
yapsınlar o zaman!'

​Rıdvan Dilmen canlı yayında sinirlendi, program erken bitti.
'Deli mi daha mi?'

'Deli mi daha mi?'

​Rennes-Fenerbahçe maçını spor yorumcuları değerlendirdi.
Kırık var mı?

Kırık var mı?

​Jorge Jesus Luan Peres'in sağlık durumunu açıkladı
Siftah yaptı

Siftah yaptı

​Trabzonspor'un Avrupa kabusu sona erdi.
Fenerbahçe pes etmedi

Fenerbahçe pes etmedi

​Temsilcimiz, Fransa deplasmanında son dakikalarda puanı kurtardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.