Galatasaraylı futbolcu için iki ülkenin gözlemcileri stadyuma geldi

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MHP’li Olcay Kılavuz: YPG’yi terör örgütü olarak görmeyenler var

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, “Türk ordusu, olağanüstü mücadeleyle teröristlere fırsat vermiyor. Bu mücadeleden rahatsız olanlar var. Hatırlayınız; YPG'yi terör örgütü olarak görmeyenler var. CHP Genel Başkanı, ‘YPG kendi yurdunu savunan bir oluşumdur’ diyor ama aynı Kılıçdaroğlu geliyor Yozgat'ta ne diyor? ‘Kandil'i biz iktidara geldiğimizde yerle bir edeceğiz’ diyor. Yani sürekli insanlarımızı aldatan, yalanla yanlışla bir siyasetin olduğunu görüyoruz" dedi.