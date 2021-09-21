Galatasaraylı futbolcunun ilginç istatistiği: Fatih Terim oyuna alıyor, maç gidiyor

Galatasaray’a bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon euroya yakın bir maliyeti bulunan Ryan Babel, eleştiri oklarının hedefi oldu.
34 yaşındaki futbolcu oyuna girdikten sonra sarı-kırmızılı takım yediği gollerle puan kayıpları yaşadı.
Kasımpaşa maçının 65. dakikasında Babel oyuna girerken, 66’da Kasımpaşa’nın beraberlik golü geldi. Trabzonspor deplasmanında ise Hollandalı oyuncu 46. dakikada oyuna girerken, bordo-mavili ekip 62’de beraberliği sağladı. Babel son olarak Alanyaspor maçının 77. dakikasında oyuna girerken, 87’de konuk ekip galibiyet skorunu buldu.