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Spor Galatasaraylı Gedson Fernandesin pozisyonu tartışma çıkardı
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Galatasaraylı Gedson Fernandes'in pozisyonu tartışma çıkardı

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, Gençlerbirliği deplasmanında Candeias'a yaptığı hareketin ardından tartışma konusu oldu. Bunun sebebi pozisyon sonrasında genç oyuncunun sarı kart görmesi. Sosyal medyada futbolseverlerin birçoğu Fernandes'in kırmızı kart görmesi gerektiğini iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı Gedson Fernandesin pozisyonu tartışma çıkardı
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçında Gedson Fernandes'in Candeias'a yaptığı faulün ardından başkent ekibinin futbolcuları kırmızı kart itirazında bulundu.

Halis Özkahya'nın sarı kart gösterdiği pozisyon için VAR'daki Abdülkadir Bitigen 'izle' tavsiyesinde bulunmadı.

Bu pozisyonun ardından Candeias, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve ilk yarının son bölümünde yerini Sio'ya bıraktı.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Eski hakem Seçim Demirel, bu pozisyon ile ilgili 'kırmızı kart verilmeliydi' şeklinde görüş bildirdi.

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