Galatasaraylı Gedson Fernandes'in pozisyonu tartışma çıkardı

Gençlerbirliği-Galatasaray maçında Gedson Fernandes'in Candeias'a yaptığı faulün ardından başkent ekibinin futbolcuları kırmızı kart itirazında bulundu.
Halis Özkahya'nın sarı kart gösterdiği pozisyon için VAR'daki Abdülkadir Bitigen 'izle' tavsiyesinde bulunmadı.
Bu pozisyonun ardından Candeias, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve ilk yarının son bölümünde yerini Sio'ya bıraktı.
Eski hakem Seçim Demirel, bu pozisyon ile ilgili 'kırmızı kart verilmeliydi' şeklinde görüş bildirdi.
Gedson Fernandes hız alarak,ayak düz ,kramponlarıyla rakibin bileğine yaralayıcı bir müdahalede bulunuyor.
KIRMIZI kart ile cazalandırılmalıydı.#GBvGS
Gedson Fernandes hız alarak,ayak düz ,kramponlarıyla rakibin bileğine yaralayıcı bir müdahalede bulunuyor.