Galatasaraylı Marcao Sevilla'daki ilk haftasında şok yaşadı

Sevilla'nın yeni transferi Marcao, yeni takımında kilo sorunu yaşadı. Brezilyalı futbolcunun kilo fazlası olduğu ve teknik heyetten uyarı aldığı ifade edildi.
Marcao'nun transfer sonrasındaki ilk idmanlarda takımla çalışmadığı belirtildi. Teknik heyetin yıldız isme özel bir program verdiği ve bu programın sonundaki fiziksel testlere göre A takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.
- Hatırlanacağı üzere önceki dönemlerde de Türkiye'den birçok oyuncu gittiği takımlarda kilo sorunu yaşamış ve A takımda şans bulması zaman almıştı.
Marcao, bonuslar karşılığında sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olmuştu.