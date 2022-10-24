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Arda Güler'in beğenisi Galatasaraylıları kızdırdı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası sosyal medya hesabından dikkati çeken bir beğeniye imza attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı taraftarlar Arda Gülere neden tepki gösteriyor?
Arda Güler

Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta hakem Ali Palabıyık'ın kararları büyük tartışma çıkardı.

Sarı-kırmızılı camia mücadeledeki hakem kararlarına büyük tepki gösterirken, Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler sosyal medya hesabından dikkati çeken bir harekete imza attı.

17 yaşındaki futbolcu, yorumcu Abdülkerim Durmaz'ın, "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" sözlerinin paylaşıldığı bir tweet'i beğendi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Arda Güler'in beğendiği yorumun ekran görüntüsünü paylaşarak, genç oyuncuya tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar ise Arda Güler'e destek paylaşımlarında bulundu.

Arda Güler'in daha sonra beğenisini geri çektiği görüldü.

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