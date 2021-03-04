Galatasaraylı taraftarlar Cüneyt Çakır'ın UEFA lisansının iptal edilmesini istiyor

Ankaragücü mağlubiyeti sonrasında maçın hakemlerine tepki gösteren Galatasaray camiası, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın görevinden alınmasını istiyor. Bununla birlikte kaybedilen maçta görev yapan hakemlere tepki gösteren sarı kırmızılılarda hedefte özellikle Cüneyt Çakır var.

Ankaragücü-Galatasaray maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır, skoru etkileyecek iki önemli karar veren ve ikisinde de hatalı olduğu belirtilen Halil Umut Meler'i uyarmamıştı. Galatasaray'da taraftarlar tecrübeli hakemin UEFA lisansının iptal edilmesi için #FIFAcancelCuneytsLicence adlı etiketi Twitter gündemine soktu.

UEFA'ya mail ve tweet yoluyla seslerini duyurmaya çalışan sarı kırmızılı kulübün taraftarları, Cüneyt Çakır'ın Süper Lig'de yönettiği maçlardan standardı olmayan ve hatalı olduğu kararları da paylaştı.

Cüneyt Çakır'ın art arda VAR hakemi olduğu iki Süper Lig karşılaşmasında kafaları karıştıran iki karar verildi👇



▪Trabzonspor-Fenerbahçe / Valencia'nın dirsek pozisyonuna müdahale etmedi



▪Ankaragücü-Galatasaray / Mohamed'e verilen kırmızı karta müdahale etmedi pic.twitter.com/BR7la38tTk REKLAM March 3, 2021



