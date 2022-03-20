Galatasaraylı taraftarları çıldırtan futbolcu: Sahaya çıktı ama hiçbir şey yapmadı

Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan Olimpiu Morutan, Gaziantep maçının en kötülerinden biriydi. Rumen futbolcu oyunda kaldığı sürece takımına hiçbir şekilde katkı sağlayamadı.
Morutan, 70 dakika forma giydiği maçta beklentilerin çok uzağında kalırken büyük hayal kırıklığı yaşattı.
İşte Morutan'ın Gaziantep maçındaki istatistikleri;
❌ Morutan'ın Gaziantep FK karşısındaki performansı 👇
0/2 Şut denemesi
0/1 Orta isabeti
4/10 İkili mücadele kazanma
%83 Pas başarısı
0 Top çalma
10 Top kaybı pic.twitter.com/YffQiQeR8J
❌ Morutan'ın Gaziantep FK karşısındaki performansı 👇