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Galatasaraylı taraftarları çıldırtan futbolcu: Sahaya çıktı ama hiçbir şey yapmadı

Galatasaray'ın Gaziantep'e 3-1 yenildiği maçın ardından ortaya çıkan istatistikler sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı taraftarları çıldırtan futbolcu: Sahaya çıktı ama hiçbir şey yapmadı
Galatasaray, Gaziantep maçından 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan Olimpiu Morutan, Gaziantep maçının en kötülerinden biriydi. Rumen futbolcu oyunda kaldığı sürece takımına hiçbir şekilde katkı sağlayamadı.

Morutan, 70 dakika forma giydiği maçta beklentilerin çok uzağında kalırken büyük hayal kırıklığı yaşattı.

İşte Morutan'ın Gaziantep maçındaki istatistikleri;
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