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Spor

Galatasaraylıları endişelendiren Icardi açıklaması

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Letterio Pino, Real Madrid ile görüştüklerini doğruladı. Henüz bir resmi teklif olmadığını belirten Pino, "Kulüp yetkilileriyle konuşuyoruz" dedi.

12:16 - 25/11/2023 السبت
Güncelleme: 13:04 - 25/11/2023 السبت
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Icardi bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 20 maçta 15 gol atma başarısı gösterdi.

Icardi bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 20 maçta 15 gol atma başarısı gösterdi.

Real Madrid'in gündeminde olduğu belirtilen Mauro Icardi'nin transfer durumuyla ilgili açıklama geldi. Arjantinli yıldızın avukatlığını da yapan temsilcisi Elio Letterio Pino, henüz bir resmi teklifin olmadığını ancak İspanyol ekibiyle görüştüklerini söyledi.


Fanatik'e konuşan Pino, "Şu an (dün TSİ 17.00) Madrid’deyim. Real Madrid’in Icardi için bir teklifi yok. Resmi ya da resmi olmayan bir teklif yapmadılar henüz. Ancak Real Madrid yetkilileri ile konuşuyoruz. Pazartesi günü Erden Timur’la görüşmek için İstanbul’a geleceğim. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray-Manchester United maçını izleyip, perşembe günü İstanbul’dan ayrılacağım. Elbette Mauro ile de zaman geçireceğim. Şu an için başka bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.


İtalyan basını Real Madrid'in Icardi için 15 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığını iddia etmişti.












#Galatasaray
#Real Madrid
#Mauro Icardi
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