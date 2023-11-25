Galatasaraylıları endişelendiren Icardi açıklaması

Real Madrid'in gündeminde olduğu belirtilen Mauro Icardi'nin transfer durumuyla ilgili açıklama geldi. Arjantinli yıldızın avukatlığını da yapan temsilcisi Elio Letterio Pino, henüz bir resmi teklifin olmadığını ancak İspanyol ekibiyle görüştüklerini söyledi.

Fanatik'e konuşan Pino, "Şu an (dün TSİ 17.00) Madrid’deyim. Real Madrid’in Icardi için bir teklifi yok. Resmi ya da resmi olmayan bir teklif yapmadılar henüz. Ancak Real Madrid yetkilileri ile konuşuyoruz. Pazartesi günü Erden Timur’la görüşmek için İstanbul’a geleceğim. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray-Manchester United maçını izleyip, perşembe günü İstanbul’dan ayrılacağım. Elbette Mauro ile de zaman geçireceğim. Şu an için başka bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.