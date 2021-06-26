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Galler-Danimarka (CANLI)

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turu maçında Galler ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galler-Danimarka (CANLI)
​Galler-Danimarka

EURO 2020 son 16 turunda Galler ile Danimarka karşılaşıyor.

İlk 11'ler

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Morrell, Bale, Ramsey, James, Moore

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.

  • Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020'nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak finalde belli olacak.

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