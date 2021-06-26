Galler-Danimarka (CANLI)

EURO 2020 son 16 turunda Galler ile Danimarka karşılaşıyor.
İlk 11'ler
Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Morrell, Bale, Ramsey, James, Moore
Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.
- Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020'nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak finalde belli olacak.