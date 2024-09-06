Galler - Türkiye | Canlı skor - Canlı sonuç

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. gruptaki ilk maçında Galler'e konuk oluyor.
Cardiff'te oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek
A Milli Takım'ın kampında sakatlanan Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarılmıştı.
GALLER - TÜRKİYE MUHTEMEL 11
Galler: Ward, Mepham, Rodon, Davies, Roberts, James, Ampadu, Williams, Ramsey, Johnson, Moore.
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar, Abdülkerim, Eren Elmalı, Hakan, İsmail, Arda, Orkun, Kenan, Barış Alper.