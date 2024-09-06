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Galler - Türkiye | Canlı skor - Canlı sonuç

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında A Milli Takımımız deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar sahadan galibiyetle ayrılarak gruplara üç puanla başlamak istiyor. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

19:50 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 20:36 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Milliler galibiyetle başlamak istiyor.
Milliler galibiyetle başlamak istiyor.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. gruptaki ilk maçında Galler'e konuk oluyor.


Cardiff'te oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek


A Milli Takım'ın kampında sakatlanan Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarılmıştı.


GALLER - TÜRKİYE MUHTEMEL 11

Galler: Ward, Mepham, Rodon, Davies, Roberts, James, Ampadu, Williams, Ramsey, Johnson, Moore.

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar, Abdülkerim, Eren Elmalı, Hakan, İsmail, Arda, Orkun, Kenan, Barış Alper.


GALLER - TÜRKİYE CANLI SKOR


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#Türkiye
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