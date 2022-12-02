Gana-Uruguay (CANLI)

Gana ve Uruguay, tur için sahaya çıkıyor.
Gana'ya Uruguay karşısında galibiyet yetiyor. Karşılaşma berabere biterse, Güney Kore de Portekiz'i yenerse, ikincilik için averaj belirleyici olacak.
Uruguay ise kaybetmesi ve berabere kalması halinde elenecek. Uruguay ve Güney Kore'nin maçlarını kazanması durumunda tur biletini averajı iyi olan takım alacak.
Maçın 11'leri
- Gana: Ati-Zigi, Seidu, Amartey, Salisu, Rahman; Partey, Abdul Samed, Kudus, Jordan Ayew, André Ayew, Inaki Williams
- Uruguay: Rochet, Varela, Gimenez, Coates, Olivera, Pellistri, Fede Valverde, Bentancur, De Arrascaeta, Darwin Nunez, Luis Suarez.