Gana-Uruguay (CANLI)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı çağrı: Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızı sahiplenmeye davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın, engellilerin haklarının korunmasına, güçlendirilmesine ve çok daha ileriye taşınmasına anlamlı katkılar yapacağına inandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu ve özel sektör dahil tüm kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve vatandaşlarımızın tamamını, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızı sahiplenmeye davet ediyorum" dedi.