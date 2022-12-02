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Gana-Uruguay (CANLI)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Gana ile Uruguay, H Grubu'nda son maçlarında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gana-Uruguay (CANLI)
İki takım Al Janoub Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.

Gana ve Uruguay, tur için sahaya çıkıyor.

Gana'ya Uruguay karşısında galibiyet yetiyor. Karşılaşma berabere biterse, Güney Kore de Portekiz'i yenerse, ikincilik için averaj belirleyici olacak.

Uruguay ise kaybetmesi ve berabere kalması halinde elenecek. Uruguay ve Güney Kore'nin maçlarını kazanması durumunda tur biletini averajı iyi olan takım alacak.

Maçın 11'leri

  • Gana: Ati-Zigi, Seidu, Amartey, Salisu, Rahman; Partey, Abdul Samed, Kudus, Jordan Ayew, André Ayew, Inaki Williams
  • Uruguay: Rochet, Varela, Gimenez, Coates, Olivera, Pellistri, Fede Valverde, Bentancur, De Arrascaeta, Darwin Nunez, Luis Suarez.
Güney Kore-Portekiz

Güney Kore-Portekiz
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