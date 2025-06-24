Gaziantep Basketbol'da başantrenör Şemsettin Baş ile sözleşme yenilendi

Bu kapsamda ilk olarak teknik kadroyla görüştüklerini dile getiren Dai, "Geçen sezon 18. haftadan sonra göreve gelen başantrenörümüz Şemsettin Baş, güzel bir ivme yakalamıştı. O yüzden hocamızla yola devam etmeyi düşündük. Böylelikle istikrarlı şekilde yeni sezona hazırlanacağız." dedi.