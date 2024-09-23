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Fırtına kazanmayı unuttu: Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile berabere kaldı |ÖZET

Fırtına kazanmayı unuttu: Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile berabere kaldı |ÖZET

22:0023/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trabzonspor puanını beşe çıkardı.
Trabzonspor puanını beşe çıkardı.

Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Bu sezon galibiyet alamayan Bordo-mavililer, beş maç sonucunda beş puanla 14. sırada kaldı. Trabzonspor-Gaziantep FK maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK'ya konuk oldu.


Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.


Bordo-mavililerin sol beki Eren Elmalı maçın 76. dakikasında sakatlanarak yerini Barisic'e bıraktı.


Bu sonucun ardından Trabzonspor beş maç sonucunda beş puanla 14. sırada kaldı. Gaziantep FK ise puanını 4 yaparak 15. sıraya yükseldi.


Trabzonspor, lig tarihinde 44 yıl sonra ilk 5 maçta berabere kalan ikinci takım oldu.


Bir sonraki hafta Karadeniz ekibi evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.


GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU


GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Gaziantep FK - Trabzonspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU






#Trabzonspor
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig

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