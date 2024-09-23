Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Bu sezon galibiyet alamayan Bordo-mavililer, beş maç sonucunda beş puanla 14. sırada kaldı. Trabzonspor-Gaziantep FK maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK'ya konuk oldu.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bordo-mavililerin sol beki Eren Elmalı maçın 76. dakikasında sakatlanarak yerini Barisic'e bıraktı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor beş maç sonucunda beş puanla 14. sırada kaldı. Gaziantep FK ise puanını 4 yaparak 15. sıraya yükseldi.
Trabzonspor, lig tarihinde 44 yıl sonra ilk 5 maçta berabere kalan ikinci takım oldu.
Bir sonraki hafta Karadeniz ekibi evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.