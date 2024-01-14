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Spor

Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı son dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı. Galibiyeti getiren golü dakika 81' İrfan Can Kahveci attı. Bu sonuçla birlikte puanını 53'e yükselten Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden göz atabilirsiniz.

21:01 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 21:23 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe üç puanı tek golle aldı.
Fenerbahçe üç puanı tek golle aldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 20. haftasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.


Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü dakika 81' İrfan Can Kahveci attı.


Bu sonuçla birlikte puanını 53'e yükselten Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Gaziantep FK ise 21 puanla 16. sıraya geriledi.


Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Kırmızı-siyahlılar ise Sivasspor'a konuk olacak.


GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU


GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Maxim'in sol kanattan savunma arkasına pasında topla buluşan M'Bakata'nın vuruşunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

13. dakikada sağdan korner kullanan Szymanski, topu ceza sahası dışında bulunan Fred'e gönderdi. Fred'in ceza sahası sağ çaprazından plase vuruşunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Fred, topu ceza sahasında bulunan Tadic'e gönderdi. Tadic'in bekletmeden gönderdiği topla buluşan Szymanski, meşin yuvarlağı ağlara yollasa da ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

32. dakikada Szymanski'nin sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Cengiz Ünder'in sert vuruşunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

İKİNCİ YARI

48. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ferdi Kadıoğlu'nun sol taraftan pasında ceza sahasında topla buluşan Fred, Arda Kızıldağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi. 50'nci dakikada penaltıyı kullanan Dzeko'nun yerden vuruşunda, yan direkten dönen topu Dragus kornere gönderdi.

58. dakikada Ogün Özçiçek'in orta sahadan pasında sağ çaprazda topla buluşan Maxim'in sert vuruşunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


80. dakikada Riascos'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Dragus'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Livakovic'te kaldı.


81. dakikada sarı-lacivertliler öne geçti. Szymanski'nin sol köşeden ceza sahasına ortasında İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nita'nın sağından filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için

Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile ilk maçında

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Gaziantep FK karşısında maç kadrosunda yer aldı. Lisansı çıkarılan 36 yaşındaki stoper, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Fenerbahçe
#Gaziantep FK
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