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Spor

Gaziantep FK 1-3 Trabzonspor (ÖZET)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri dakika (47', 76') Trezeguet (2) ve (59') Anastasios Bakasetas kaydetti. Fırtına, bu galibiyetle birlikte puanını 26'ya yükseltti. Gaziantep FK - Trabzonspor maçının özetini haberin içerisinden takip edebilirsiniz.

20:48 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 21:13 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Trabzonspor puanını 26'ya yükseltti.
Trabzonspor puanını 26'ya yükseltti.

Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.


Karşılaşmada bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri dakika (47', 76') Trezeguet (2) ve (59') Anastasios Bakasetas kaydetti. Kırmızı-siyahlıların tek golünü ise 80. dakikada Denis Draguş attı.


Puanını 26'ya yükselten Trabzonspor, 4. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 15 puanda 15.sırada yer aldı.

Bordo-maviler önümüzdeki hafta sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Kırmızı-siyahlılar ise Hatayspor'a konuk olacak.




Maçın önemli anları:

11'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası çizgisinde topla buluşan Dragus, Oğulcan'a pas verdi. Oğulcan Çağlayan'ın müsait pozisyonda vurduğu şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.


31'inci dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın ortasında topa iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı.


35'inci dakikada sağ köşeden gelişen konuk takımın atağında topla buluşan Visca rakibini geçerek pası Trezeguet'e verdi. Müsait pozisyondaki Trezeguet'nin şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı çıkardı.


41'inci dakikada orta alandan başlayan ev sahibi takımın atağında Maxim'in pasında topla buluşan Dragus'un şutu az farkla auta çıktı. İlk yarı 0-0 sona erdi.


47'nci dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın ortasında topa iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşu Djilobodji'den döndü. Pozisyonun devamında Trezeguet'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.


59'uncu dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Abdulkadir Ömür'ün pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sağ ayağıyla yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

62'nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Markovic'in ara pasında topla buluşan Maxim'in vuruşu kalecinin dokunuşu ile üst direkten döndü.


75'inci dakikada sol kanattan gelişen konuk takımın atağında Visca'nın ortasında topa iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunu kaleci Nita çıkardı. Pozisyonun devamında Trezeguet'in vuruşu ağlara gitti: 0-3.

79'uncu dakikada Gaziantep FK sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Dragus'un vuruşu ağlara gitti: 1-3.


Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma konuk takımınü 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.






#Süper Lig
#Trabzonspor
#Gaziantep FK
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