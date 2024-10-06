Gaziantep FK - Beşiktaş || Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Siyah-beyazlılarda Al Musrati, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Antep'te ise Bitok ve Eren Erdoğan Beşiktaş karşısında yok.
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Viana, Saborit, Furkan Soyalp, N'Diaye, Mustafa Eskihellaç, Sorecu, Maxim, Okereke.
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa, Rashica, Joao Mario, Immobile.