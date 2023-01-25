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Spor

Gaziantep FK Erol Bulut ile yol ayrımında

Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde olan Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması an meselesi. Resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

23:23 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Erol Bulut

Erol Bulut

Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrılıyor. Süper Lig'de 9 maçtır kazanamayan kırmızı-siyahlı ekipte resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor. Gaziantep FK, Süper Lig'de küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde 19 puanda yer alıyor.

İki tane aday var

Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için Gaziantep FK kolları sıvadı. Teknik direktörlük için iki aday olduğu öğrenildi. En güçlü adayın İsmail Kartal olduğu diğer adayın ise geçtiğimiz günlerde Konyaspor ile yollarını ayıran İlhan Palut olduğu iddia edildi.




#Erol Bulut
#Gaziantep FK
#Süper Lig
1 saat önce
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Gaziantep FK Erol Bulut ile yol ayrımında
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