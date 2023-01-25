Gaziantep FK Erol Bulut ile yol ayrımında

|
Erol Bulut
Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrılıyor. Süper Lig'de 9 maçtır kazanamayan kırmızı-siyahlı ekipte resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor. Gaziantep FK, Süper Lig'de küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde 19 puanda yer alıyor.
Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için Gaziantep FK kolları sıvadı. Teknik direktörlük için iki aday olduğu öğrenildi. En güçlü adayın İsmail Kartal olduğu diğer adayın ise geçtiğimiz günlerde Konyaspor ile yollarını ayıran İlhan Palut olduğu iddia edildi.