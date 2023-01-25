Gaziantep FK Erol Bulut ile yol ayrımında

Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için Gaziantep FK kolları sıvadı. Teknik direktörlük için iki aday olduğu öğrenildi. En güçlü adayın İsmail Kartal olduğu diğer adayın ise geçtiğimiz günlerde Konyaspor ile yollarını ayıran İlhan Palut olduğu iddia edildi.