ÖZET | Gaziantep FK- Fenerbahçe: 1-2

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'nin gollerini 8. ve 90+2 dakikalarında Valencia atarken, ev sahibi ekibin golünü 55. dakikada Kitsiou attı. Yunan oyuncu Gaziantep FK formasıyla ilk golünü attı.
Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 38'e çıkartırken, Gaziantep FK 19 puanda kaldı. Fenerbahçe önümüzdeki hafta Ümraniyespor'a konuk olurken, Gaziantep FK,Sivasspor'u konuk edecek.
GaziantepFK-Fenerbahçe maç özeti
- 9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Konuk ekibin gelişen atağında Crespo'nun sağdan uzun ortasına hareketlenen Valencia, ceza sahası içinde Ertuğrul Ersoy'un müdahalesi kaleci Günay Güvenç'i yanıltınca, bir anda topu önünde buldu. Valencia, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını 1-0 üstün duruma getirdi.
- 28. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Jevtavic'in pasıyla buluşan Sagal'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlık kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
- 40. dakikada Gaziantep FK beraberliğe yaklaştı. Sağ kanatta gelişen atakta Maxim, topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Markovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
55. dakikada sol kanattan Maxim’in kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Kitsiou’nun yerden sert şutu ağlarla buluştu. 1-1
64. dakikada Kitsiou’nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Figueiredo’nun şutu üstten az farkla auta çıktı.
67. dakikada Emre Mor’un pasıyla savunma arkası sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi’nin şutunu kaleci Günay çeldi.
70. dakikada rakip lehine çalınan faul düdüğü sonrası sinirlenerek topa vuran Sagal, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
79. dakikada Lincoln’ün pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Rossi’nin şutu üstten auta çıktı.
82. dakikada Rossi’nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Crespo’nun vuruşu savunmadan sekerek kornere çıktı.
90 +1. dakikada Rossi’nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Valencia’nın yerden sol alt köşeye vuruşu filelerle buluştu. 1-2
Gaziantep FK-Fenerbahçe maç özeti izle
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